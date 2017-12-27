Спекулянты продолжат работу в формате «в две стороны», но если под крупные игроки-продавцы попытаются сыграть «на повышение» — любители нажиться на колебаниях курса их поддержат.

В среду, 27 декабря, на валютном рынке активность клиентов будет максимальной. Причина проста — у них действительно не остается запаса времени для завершения валютных расчетов по году, информирует еizvestia.com.

Полноценными будут только торги сегодняшнего дня. Завтра уже валютный межбанк работает в предпраздничном режиме и основными участниками торгов в четверг будут уже большие и не очень компании, окончательно закрывающие свои контракты, а также сами банки, которым надо зафиксировать финансовый результат по торговле валютой на отчетную дату и откорректировать валютную позицию перед длинными новогодними праздниками. 29 декабря — валютный межбанк уже работать не будет.

На последний день валютного межбанка никто из крупных компаний основные сделки не оставляет.

Финанасовые директора предпочитают закрыть свои операции с временным запасом, чтобы в последний день только отрегулировать уже небольшими сделками завершение года. Поэтому все интересное со стороны клиентов ожидает валютный рынок сегодня.

Минфин прогнозирует на сегодня максимальный рост клиентской активности и мы ожидаем объем торгов в пределах до 470 млн долларов при заключении до 680 сделок.

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Спекулянты продолжат работу в формате «в две стороны», но если под крупные игроки-продавцы попытаются сыграть «на повышение» — любители нажиться на колебаниях курса их поддержат. Доллар попробует отвоевать потерянные вчера позиции с промежуточной целью -закрепиться выше 27,90 гривен с глобальной целью в 28 гривен.

Выхода Нацбанка с продажей доллара можно ожидать только в случае превышения этого уровня. Если этого не произойдет, НБУ предпочтет экономить ЗВР и остаться в роли наблюдателя на торгах. Что касается выкупа валюты на рынке регулятором, то в такой сценарий мы не верим. Пока все предложение валюты с легкостью поглощается самим рынком и пополнять резервы за счет скупки валюты на межбанке особенно нечем.

Несмотря не снижение остатков на коррсчетах банков на 2,1 млрд гривен, ликвидность в банковской системе остается на высоком уровне — более 53,7 млрд гривен. Этого абсолютно довольно не только для проведения клиентских операций, но и для попыток спекулятивных раскачек курса.

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«Минфин» прогнозирует на сегодня котировки доллара в пределах коридора 27,85-27,98 гривен при росте объемов клиентских операций на межбанке.

Ситуация на наличном валютном рынке:

Наличный доллар продолжает сохранять относительное спокойствие с сохранением ориентации на ситуацию на торгах.

Курс американской валюты в банках на 10 утра: прием 27,50-27,77 и продажа 27,86-28,00 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,60-27,75 гривен и продажа 27,80-27,88 гривен.

О тенденциях на торгах за 26 декабря можно прочитать тут, а график котировок по доллару, евро и рублю — посмотреть здесь.

Мониторинг настроений валютного рынка:

По официальному курсу ситуация для гривны практически не изменилась — 22% ( вчера было 21% ) опрошенных считают, что курс НБУ вернется ниже 27,50 гривен. 78% — уверены в его долгосрочном закреплении выше 27,51 гривен.

По безналичному курсу на торгах ожидания респондентов тоже отдельно не поменялись. 31% (было 28%) опрошенных уверены в возврате котировок на межбанке к уровню — ниже 27,50 гривен. 69% — сохраняют свои прогнозы по долговременному закреплению доллара выше 27,51 гривен.

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