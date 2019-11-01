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В NASA начали подготовку к первой межзвездной миссии
01.11.2019 10:51
В NASA начали подготовку к первой межзвездной миссии, которая стартует к 2030 году
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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