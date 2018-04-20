Из пяти материалов, которые Генеральная прокуратура Украины изучает в отношении нардепов, четыре пришли из разных подразделений ГПУ и один – из Национального антикоррупционного бюро, отметил генпрокурор Юрий Луценко. Луценко: Подписи будут Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Но это не значит, что все пять придут в Верховную Раду. Моя задача – действовать объективно и беспристрастно. Кроме того, должно быть довольно доказательств", – сказал он.По информации генпрокурора, один материал на нардепов пришел из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), остальные – из разных подразделений ГПУ.Фамилий парламентариев Луценко не назвал, отметив, что подпишет представление на снятие неприкосновенности относительно конкретных лиц "в свое время"."Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть представлений пойдет в Верховную Раду. Но кто конкретно и сколько – узнаем, думаю, вскоре. Максимум, месяц", – уточнил генпрокурор.По данным "РБК-Украина", соответствующие представления могут внести на народных депутатов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.INSIDER пишет, что еще одним нардепом может стать коллега Вилкула и Колесникова по фракции Сергей Дунаев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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