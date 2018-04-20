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Генпрокуратура расследует пять материалов относительно нардепов – Луценко
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20.04.2018 23:35
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Из пяти материалов, которые Генеральная прокуратура Украины изучает
в отношении нардепов, четыре пришли из разных подразделений ГПУ и
один – из Национального антикоррупционного бюро, отметил
генпрокурор Юрий Луценко. Луценко: Подписи будут Фото: Генеральна
прокуратура України / Facebook "Но это не значит, что все пять
придут в Верховную Раду. Моя задача – действовать объективно и
беспристрастно. Кроме того, должно быть довольно
доказательств", – сказал он.По информации генпрокурора, один
материал на нардепов пришел из Национального антикоррупционного
бюро (НАБУ), остальные – из разных подразделений ГПУ.Фамилий
парламентариев Луценко не назвал, отметив, что подпишет
представление на снятие неприкосновенности относительно конкретных
лиц "в свое время"."Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то
часть представлений пойдет в Верховную Раду. Но кто конкретно и
сколько – узнаем, думаю, вскоре. Максимум, месяц", –
уточнил генпрокурор.По данным "РБК-Украина", соответствующие
представления могут внести на народных депутатов от
Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия
Колесникова.INSIDER пишет, что еще одним нардепом может стать
коллега Вилкула и Колесникова по фракции Сергей Дунаев.
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