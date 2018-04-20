|Экипажу "Норда" грозит штраф за попытку незаконно покинуть Украину
|20.04.2018 23:41
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Представители российского дипкорпуса прибегли к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд", как граждан РФ, а не УкраиныЧленам экипажа "Норд" грозит штраф за попытку незаконно пересечь границу Украины.
Фото: youtube.com
"Они действительно совершили преступление. Оно никаких ограничений в праве передвижения или в праве выезда за границу не предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф. Будет его взыскано или нет, будет решать суд", - сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует "Радио Свобода".
Как сообщалось, в Госпогранслужбе рассказали, что представители российского дипкорпуса прибегли к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд", как граждан РФ, а не Украины.
19 апреля рано утром двое украинцев, членов команды судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь, предъявив документы граждан России.
Позже пограничники не пустили на рейс из Киева в Минск других 7 членов экипажа "Норда". Они дали на близкий контроль аналогичные документы граждан РФ, но пограничники изъяли их и составили протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог