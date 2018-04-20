Представители российского дипкорпуса прибегли к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд", как граждан РФ, а не Украины

"Они действительно совершили преступление. Оно никаких ограничений в праве передвижения или в праве выезда за границу не предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф. Будет его взыскано или нет, будет решать суд", - сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует "Радио Свобода".

Как сообщалось, в Госпогранслужбе рассказали, что представители российского дипкорпуса прибегли к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд", как граждан РФ, а не Украины.

19 апреля рано утром двое украинцев, членов команды судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь, предъявив документы граждан России.

Позже пограничники не пустили на рейс из Киева в Минск других 7 членов экипажа "Норда". Они дали на близкий контроль аналогичные документы граждан РФ, но пограничники изъяли их и составили протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины.