За незаконное хранение боеприпасов и взрывчатки мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.39 | комментариев: Боеприпасы передали для проведения экспертиз Фото: kg.npu.gov.ua "По месту проживания лица работники полиции и СБУ в области обнаружили и изъяли предметы, похожие на тротиловые шашки весом по 400 граммов каждая, два электродетонатора, три корпуса от гранат РГД-5 и Ф-1, патрон с бронебойным зажигательным трассирующим снарядом, выстрел осколочный гранатометный в количестве пяти единиц, более 3 тысяч патронов калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм, а также боеприпасы к крупнокалиберному оружию. Изъятые предметы передали для проведения экспертиз", – сообщил начальник Александрийского отдела полиции Владимир Горяный.Экс-заключенного, который отбывал наказание за разбои, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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