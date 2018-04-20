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В Кировоградской области мужчина хранил арсенал боеприпасов и взрывчатки на чердаке
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20.04.2018 23:43
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За незаконное хранение боеприпасов и взрывчатки мужчине грозит от
трех до семи лет лишения свободы. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Вчера 23.39 | комментариев:
Боеприпасы передали для проведения экспертиз Фото:
kg.npu.gov.ua "По месту проживания лица работники полиции и СБУ в
области обнаружили и изъяли предметы, похожие на тротиловые шашки
весом по 400 граммов каждая, два электродетонатора, три корпуса от
гранат РГД-5 и Ф-1, патрон с бронебойным зажигательным трассирующим
снарядом, выстрел осколочный гранатометный в количестве пяти
единиц, более 3 тысяч патронов калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм, а
также боеприпасы к крупнокалиберному оружию. Изъятые предметы
передали для проведения экспертиз", – сообщил начальник
Александрийского отдела полиции Владимир Горяный.Экс-заключенного,
который отбывал наказание за разбои, задержали в порядке ст. 208
УПК Украины.По данному факту начато уголовное производство по ч. 1
ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием,
боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от
трех до семи лет лишения свободы.
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