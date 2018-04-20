|Дженніфер Лопес показала пікантне декольте на обкладинці Tme (ФОТО)
|20.04.2018 23:45
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Напередодні журнал Time опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей світу і,зокрема, на одній з обкладинок з'явилась 48-річна Дженніфер Лопес у білому вбранні з пікантним декольте.
Дженніфер Лопес стала однією з найвпливовіших персон в категорії "Ікони".
У списку також президент США Дональд Трамп, принц Гаррі і його наречена Меган Маркл, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Китаю Сі Цзіньпін, глава КНДР Кім Чен Ин, актори Ніколь Кідман та Х'ю Джекман.
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