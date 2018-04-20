Бюджет на 2018 год утверждали специалисты и Всемирного банка. В документе заложен курс 31 гривны за доллар. Однако сегодня искусственно сдерживает курс, рассказал финансовый знаток Алексей Лупоносов,передает со ссылкой на .

"Для этого тратят золото-валютные резервы. Их хватит, чтобы держать курс в коридоре 25-27 гривен даже до президентских выборов. Но дальше будет шоковая терапия, скачки курса как несколько лет назад. Поэтому лучше его не держать, а давать постепенно расти - как и заложено в бюджете. Тем более, уже анонсировали подорожание газа и услуг ЖКХ. Значит, гривна будет обесцениваться. И это нормальный процесс, ведь война с Россией продолжается", - говорит Алексей Лупоносов.

По словам эксперта, благодаря сдерживанию курса показывают достижения правительства.

"Основные показатели, в том числе зарплаты, дают в долларах. При курсе 25,80 цифры будут содержательными. А при 27-28 - значительно меньше. Вместо самопиара, правительство должно заниматься в первую очередь оптимизацией внешнего долга Украины. За следующие полтора года должны вернуть 18 миллиардов долларов. За некоторые - например, те, что тянутся с 1997 года, - мы по факту уже рассчитались 2-3 раза. Надо обратиться к иностранным партнерам с просьбой пересмотреть условия. Кроме того, после Революции достоинства мы вправе сделать ревизию и не отвечать за долги, которые брала преступная власть. Таким образом можно добиться списания 5-8 миллиардов внешнего долга", - отметил финансовый знаток.

не будет отменять обязательную продажу валюты экспортерами, хотя и часто заявлял об этом.

"Такие заявления - профанация, слышу их не впервые. Если экспортеры не должны будут продавать в Украине валютную выручку, государство потеряет механизм манипулирования курсом. Это правительству невыгодно. Так говорят только для того, чтобы люди охотно продавали валюту. Вообще такое регулирование негативно сказывается на экономике страны. Малый и средний бизнес, в отличие от экспортеров, должен конвертировать 100% валютной выручки по курсу . Предприниматели понимают, что выгоднее выезжать за границу или хотя бы открывать там счета. Да и компании, которые продают в Украине товары за доллары и евро, теряют интерес к нашему рынку. Потому что продают свою выручку по 24-25 гривен, а на покупку валюты должны потратить на 20% больше", - добавил Алексей Лупоносов.

спрогнозировал среднегодовой курс гривны на ближайшие 3 года. Предполагается, что в следующем году доллар в среднем будет стоить 30,5 грн. В 2020-м курс установят на уровне 31,4 грн, а в 2021 году доллар будет равняться 31,8 грн.

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