Актриса сняла ролик с целью благотворительности

Видеоролик опубликован на канале Youtube.

На видео актриса показывает часть площадки, а также свой трейлер, увешанный фотографиями Джейсона Момоа (актер, сыгравший Хала Дрого).

Затем в одном из кадров к Кларк присоединился актер Кит Харрингтон, который сыграл Джона Сноу.

Ролик был снят с благотворительной целью - призвать поклонников телесериала сделать пожертвование в фонд медсестер Королевского колледжа. Один из них сможет поужинать с "матерью драконов" и побывать на съемках "Игры престолов".

Напомним, хакеры, ответственные за последние истоки серий "Игры престолов", связались с изданием Mashable и рассказали о своих планах .