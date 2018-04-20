|Эмилия Кларк показала съемочную площадку "Игры престолов", - ВИДЕО
|20.04.2018 23:48
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Актриса сняла ролик с целью благотворительностиИсполнительница роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов" Эмилия Кларк сняла небольшой ролик, в котором она показала, какой имеет вид съемочную площадку популярного телесериала.
Видеоролик опубликован на канале Youtube.
На видео актриса показывает часть площадки, а также свой трейлер, увешанный фотографиями Джейсона Момоа (актер, сыгравший Хала Дрого).
Затем в одном из кадров к Кларк присоединился актер Кит Харрингтон, который сыграл Джона Сноу.
Ролик был снят с благотворительной целью - призвать поклонников телесериала сделать пожертвование в фонд медсестер Королевского колледжа. Один из них сможет поужинать с "матерью драконов" и побывать на съемках "Игры престолов".
Напомним, хакеры, ответственные за последние истоки серий "Игры престолов", связались с изданием Mashable и рассказали о своих планах.
Количество просмотров с нарушением авторских прав седьмого сезона телесериала "Игра престолов" превысила один миллиард.
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