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Эмилия Кларк показала съемочную площадку "Игры престолов", - ВИДЕО
20.04.2018 23:48
Эмилия Кларк показала съемочную площадку "Игры престолов", - ВИДЕО
Актриса сняла ролик с целью благотворительности
Исполнительница роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов" Эмилия Кларк сняла небольшой ролик, в котором она показала, какой имеет вид съемочную площадку популярного телесериала.
Эмилия Кларк показала съемочную площадку "Игры престолов", - ВИДЕО

Видеоролик опубликован на канале Youtube.

На видео актриса показывает часть площадки, а также свой трейлер, увешанный фотографиями Джейсона Момоа (актер, сыгравший Хала Дрого).

Затем в одном из кадров к Кларк присоединился актер Кит Харрингтон, который сыграл Джона Сноу.

Ролик был снят с благотворительной целью - призвать поклонников телесериала сделать пожертвование в фонд медсестер Королевского колледжа. Один из них сможет поужинать с "матерью драконов" и побывать на съемках "Игры престолов".

Напомним, хакеры, ответственные за последние истоки серий "Игры престолов", связались с изданием Mashable и рассказали о своих планах.

Количество просмотров с нарушением авторских прав седьмого сезона телесериала "Игра престолов" превысила один миллиард.

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