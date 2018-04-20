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Суд уменьшил сумму залога одному из фигурантов "газового дела" Онищенко
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20.04.2018 23:52
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67-летний экс-руководитель предприятия "Фирма "ХАС" Евгений
Быстрицкий, который находится под арестом в рамках расследования
"газового дела" беглого народного депутата Александра Онищенко,
может выйти под залог в 500 тыс. грн. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Быстрицкий больше года скрывался от следствия
и был задержан в октябре 2017 года в доме своих родственников Фото:
hromadske.ua Решение уменьшить сумму залога до 500 тыс. грн суд
принял 20 апреля. Быстрицкого подозревают в участии в
преступной организации по хищению газа. Он больше года скрывался от
следствия и был задержан в октябре 2017 года в доме своих
родственников.Подозреваемый был взят под стражу с возможностью
внесения залога в 800 тыс. грн. На последнем заседании
суда адвокаты просили выпустить Быстрицкого под домашний арест,
поскольку их подзащитному 67 лет, кроме того, в СИЗО ему якобы не
оказывают медицинской помощи.Обвинение настаивало на содержании
подозреваемого под стражей из-за риска повторного побега
Быстрицкого. Он руководил компанией "Фирма "ХАС", которая, по
мнению следствия, была частью "газовой схемы" Онищенко.Беглый
нардеп фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа,
добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным
следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3
млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29
человек, включая Онищенко.По информации Генеральной
прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля
того же года Верховная Рада поддержала представления
генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и
аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на
заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".18
декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил
проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.5
марта Онищенко вручили новое подозрение.
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