67-летний экс-руководитель предприятия "Фирма "ХАС" Евгений Быстрицкий, который находится под арестом в рамках расследования "газового дела" беглого народного депутата Александра Онищенко, может выйти под залог в 500 тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Быстрицкий больше года скрывался от следствия и был задержан в октябре 2017 года в доме своих родственников Фото: hromadske.ua Решение уменьшить сумму залога до 500 тыс. грн суд принял 20 апреля. Быстрицкого подозревают в участии в преступной организации по хищению газа. Он больше года скрывался от следствия и был задержан в октябре 2017 года в доме своих родственников.Подозреваемый был взят под стражу с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн. На последнем заседании суда адвокаты просили выпустить Быстрицкого под домашний арест, поскольку их подзащитному 67 лет, кроме того, в СИЗО ему якобы не оказывают медицинской помощи.Обвинение настаивало на содержании подозреваемого под стражей из-за риска повторного побега Быстрицкого. Он руководил компанией "Фирма "ХАС", которая, по мнению следствия, была частью "газовой схемы" Онищенко.Беглый нардеп фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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