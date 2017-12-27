Часть людей, внесенных в списки на обмен пленными от так называемых Донецкой и Луганской народных республик, отказались переходить на оккупированную территорию. Такое заявление сделала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, пишет УНН .

По словам политика, эти люди выразили желание остаться на территории, подконтрольной Киеву.

В свою очередь украинский омбудсмен Валерия Лутковская подчеркнула, что 43 человека из заявленных "ЛДНР" ранее отказались от передачи и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории. То есть они не приехали на место обмена.

Также Лутковская отметила, что некоторые из этих людей отбывают сроки заключения, некоторые находятся под домашним арестом, кто-то же уже отбыл свой срок заключения.

Помимо этого сообщается, что несколько человек отказались от обмена уже на месте.

Стоит отметить, что присутствующие на обмене представители Красного креста намерены индивидуально опрашивать каждого человека, которого стороны будут передавать на обмен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители так называемой Луганской народной республики в рамках обмена пленными передали украинской стороне 16 заложников .

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