Об этом сообщается на сайте компании.

"Отказ жителей регионов от устаревшей услуги проводного радио приводит к его отключению. Жители Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областей сделали выбор в пользу современных каналов коммуникаций. Проводное радио здесь утратило слава. Учитывая небольшое количество абонентов, убыточность услуги, устаревшее оборудование и невозможность проведения его ремонта, принято решение о прекращении предоставления услуги в этих областях с 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на развитие цифровых средств коммуникаций и наличие бесплатной альтернативы, количество пользователей проводного радио постоянно сокращается по всей Украине.

"Абонентов этой устаревшей услуги становится существенно меньше ежегодно. Сейчас компания обслуживает 330 тысяч домашних радиоточек, в некоторых городах и областях проводное вещание практически утратило свою слава как средство коммуникации. Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях проводным радио пользуется менее 1% населения", - разъяснили в "Укртелекоме".

Кроме потери популярности, услуга проводного радио из-за своей устаревшести стала также невыгодной и неудобной.

"Большая часть оборудования сети проводного вещания, популярного еще в прошлом веке, очень физически изношена и морально устарела, постоянно нуждается в ремонте и немалых затратах. Укртелеком продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи. Однако сейчас есть немало различных современных каналов коммуникаций, в частности эфирное вещание, телевидение и интернет, которые граждане и предпочитают", - отметили у провайдера.

Также, в "Укртелекоме" сообщили, что существующие абоненты услуг пока продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

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