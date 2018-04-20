Руководство дортмундской “Боруссии” решило не расставаться с игроком сборной Украины Андреtv Ярмоленко в будущем сезоне, передает со ссылкой на Kicker.

По итогам нынешнего сезона, который стал неудачным для “шмелей”, руководство решило провести значительную “чистку” состава. По данным издания Kicker, владельцы дортмундского клуба уже составило два списка футболистов.

Ярмоленко попал в группу игроков, на которых дортмундцы рассчитывают, как минимум, в следующем сезоне. Также в этот список попали Аканджи, Бюрки, Дауд, Гомес, Кагава, Филипп, Пишчек, Пулишич, Ройс, Сократис и Топрак.

Зато завершить выступления летом могут Кастро, Дурм, Гетце, Геррейро, Исаак, Роде, Закаду, Сахин, Санчо, Шмельцер, Шюррле, Толян и Вайгль.

Добавим, что украинец перешел в дортмундский клуб прошлым летом из “Динамо” за 25 млн. Евро.

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