|ДТП в Кривом Роге: суд вынес решение в отношении подозреваемого в аварии
|21.04.2018 00:01
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20 апреля в Бабушинском районном суде Днепра избрали меру пресечения 67-летнему Александру Волкову. Его подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля. Тогда он за рулем протаранил маршрутку, в которой погибло 9 человек.
60 суток под стражей без права на залог, такое решение вынес судья,передает со ссылкой на .
Суд не учел возраст, травмы и усложнение онкологического
заболевания Волкова.