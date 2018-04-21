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ДТП в Кривом Роге: суд вынес решение в отношении подозреваемого в аварии
21.04.2018 00:01
ДТП в Кривом Роге: суд вынес решение в отношении подозреваемого в аварии По теме:

20 апреля в Бабушинском районном суде Днепра избрали меру пресечения 67-летнему Александру Волкову. Его подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля. Тогда он за рулем протаранил маршрутку, в которой погибло 9 человек.

60 суток под стражей без права на залог, такое решение вынес судья,передает со ссылкой на .

Суд не учел возраст, травмы и усложнение онкологического заболевания Волкова.
Засидяння продолжалось в виде видеоконференции. Подозреваемого доставили в суд Кривого Рога в сопровождении конвоя и полиции особого назначения. Заседание суда несколько раз переносили из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемого. После аварии его госпитализировали с обострением онкозаболевания. После начала слушания по делу о подозреваемому стало плохо. С ним работали медики.







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