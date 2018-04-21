Захороненный в Париже прах анархиста Нестора Махно может вернуться на родину атамана в Гуляйполе Запорожской области из-за того, что на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для урны с его прахом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Прах Махно захоронен на кладбище Пер ла Шез в Париже Фото: wikimedia.org Чиновник рассказал, что на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для урны с прахом Махно, потому обсуждается возможность его перезахоронения на родине атамана в Гуляйполе.Брыль подчеркнул, что возвращение в Украину останков анархиста нужно сделать историческим событием.Махно был командующим Революционной повстанческой армии Украины, руководил крестьянским повстанческим движением 1918 – 1921 годов. Был анархистом. В 1921 году после боев на побережье Азовского моря большевики вытеснили отряды Махно к Николаеву и действительно уничтожили. Атаман эмигрировал, жил в Бухаресте, Варшаве, а потом перебрался в Париж. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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