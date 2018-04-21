Захороненный в Париже прах анархиста Нестора Махно может вернуться
на родину атамана в Гуляйполе Запорожской области из-за того, что
на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для
урны с его прахом. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Прах Махно захоронен на кладбище Пер ла Шез в Париже Фото:
wikimedia.org Чиновник рассказал, что на кладбище Пер ла Шез в
Париже заканчивается срок аренды места для урны с прахом Махно,
потому обсуждается возможность его перезахоронения на родине
атамана в Гуляйполе.Брыль подчеркнул, что возвращение в Украину
останков анархиста нужно сделать историческим событием.Махно был
командующим Революционной повстанческой армии Украины, руководил
крестьянским повстанческим движением 1918 – 1921 годов. Был
анархистом. В 1921 году после боев на побережье Азовского моря
большевики вытеснили отряды Махно к Николаеву и действительно
уничтожили. Атаман эмигрировал, жил в Бухаресте, Варшаве, а потом
перебрался в Париж.
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