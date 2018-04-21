Доноры предоставили всего 3% от средств, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям востока. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт ООН и брифинг по гуманитарной ситуации на Востоке Украины.

“Доноры предоставили всего 3% от запрошенных средств, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям востока. Получено только 6 млн с 187 млн. После 4 лет войны каждое пятое домохозяйство в подконтрольных Киеву районах едва может позволить себе продукты”, — заявил представитель организации.

К тому же, гуманитарный кризис на Востоке Украины является наиболее “старым в мире”, в том смысле, что треть пострадавших от нее (1,3 млн человек) старше 60 лет.

Как сообщал численность населения Украины к 2050 году уменьшится почти наполовину.

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