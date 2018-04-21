|Блокировка Telegram: Пользователи Google Maps переименовали Роскомнадзор в Роскомпозор
|21.04.2018 00:15
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Скриншот: google.com
Пользователи также оставили Роскомнадзору десятки негативных отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,2 с 5. В раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги "Что такое терроризм".Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора.
Скриншот: google.com
Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин ресурса Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".
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