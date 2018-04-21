Протестуя против блокировки мессенджера Telegram, российские интернет-пользователи указали Роскомнадзор как "гей-бар" в сервисе Google Maps. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля Фото: Роскомнадзор / Facebook Главное здание ведомства на Китайгородском проезде в Москве удалось переименовать в Роскомпозор. Вместо часов работы указали "Закрыто навсегда". В категории учреждения появилось "гей-бар" и "психоневрологический диспансер". Утром пятницы в карточке Роскомнадзора возобновили прежнюю категорию – "государственное учреждение". Скриншот: google.com Пользователи также оставили Роскомнадзору десятки негативных отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,2 с 5. В раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги "Что такое терроризм".Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора. Скриншот: google.com Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин ресурса Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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