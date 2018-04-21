В разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась производством и сбытом оружия и боеприпасов.

Преступников отслеживали около 6 месяцев, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины,передает со ссылкой на .

"Во время проведения обысков по месту их проживания в и области оперативники изъяли 64 единицы оружия, более 14 тыс. бБоеприпасов, в том числе крупнокалиберные. Также изъято 3 кг пластида, один электродетонатор, 4 гранатомета, 2 огнеметы" Шмель "и 30 гранат. Кроме того, выявлено станки по изготовлению оружия и боеприпасов", - рассказали правоохранители.

Подозреваемые в производстве и сбыте оружия задержаны. Открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Одессе прекратили сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции. Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное на боевое с целью продажи.

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