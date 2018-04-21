Глава Кемеровского облсовета РФ Аман Тулеев отметил, что его душа не лежит к нынешней работе, потому что он "практик, хозяйственник, реалист". Тулеев: Я на железной дороге все время работал и губернатором Фото: kremlin.ru "Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи", – сказал он, отметив, что "смысла нет в политике оставаться".По словам Тулеева, облсовет – это не его."Я же ведь практик, хозяйственник, реалист... Душа должна к этому лежать. А я промышленник, что с этим сделаешь. Я на железной дороге все время работал и губернатором", – подчеркнул глава облсовета.Становиться членом Совета Федерации РФ Тулеев не хочет из-за нежелания переезжать в Москву."Не лежит душа. Жена вообще в обморок, когда о Москве речь идет", – подчеркнул Тулеев.После случившегося 25 марта пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибло 64 человека, Тулеев подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя".3 апреля Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, получил мандат совета народных депутатов региона.5 апреля депутаты нижней палаты парламента России от Кемеровской области призвали назначить Тулеева на пост главы совета народных депутатов.9 апреля председатель совета народных депутатов Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия, чтобы депутаты могли проголосовать за назначение вместо него экс-губернатора. Тулеева назначили на бывшую должность Синицына 10 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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