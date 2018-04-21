Взгляды Европейского парламента (ЕП) и Верховной рады Украины совпадают во многих вопросах внедрения реформ, которые указаны в Соглашении об Ассоциации Украины с ЕС. Об этом после седьмой встречи Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной, которая состоялась 18-19 апреля в Страсбурге, сказал председатель делегации комитета от ЕВРОПАРЛАМЕНТА Дариуш Росати, передает со ссылкой на .

"Мне приятно отметить, что по многим вопросам взгляды депутатов Европейского Парламента и Верховной рады Украины в целом совпадают. Это показала интенсивная двухдневная сессия. И это отражено в совместных рекомендациях. Мы также согласовали пункты, которым стоит уделить внимание", - сказал Росати.

в частности, Они касаются отмены требования подавать электронные декларации представителями общественных организаций, которые принимают участие в борьбе против коррупции, и быстрого создания Высшего антикоррупционного суда с полным учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Мы приветствуем грандиозные усилия, которые Украина прилагает в проведении реформ, несмотря на российскую агрессию. Мы также признаем европейские стремления Украины. Нам приятно видеть ощутимые результаты нашего сотрудничества для граждан. Однако нашим партнерам стоит и дальше работать над консолидацией и безповоротністю начатых реформ", - отметил Дариуш Росати.

Он также добавил, что ЕН продолжит поддерживать работу партнеров по реформированию в Украине.

"Также мы и в дальнейшем будем помогать выполнению нашей двусторонней повестки дня через Соглашение об ассоциации - которую стоит полностью имплементировать и развития новых проектов, которые мы рассматриваем", - подчеркнул Росати.

Напомним, ранее парламентским комитетом ассоциации ЕС-Украина было принято заявление, в котором отмечается, что должен назначить специального представителя по Украине в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

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