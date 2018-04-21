Около 10% общего потребления электроэнергии в королевский дворец Швеции теперь будет поступать от солнца. В течение следующих шести недель на крыше будут установлены 600 солнечных батарей Фото: wikipedia.org Планируется, что в течение следующих шести недель на крыше будут установлены 600 таких батарей. Это означает, что около 10% общего потребления электроэнергии во дворце будут поступать от солнца.К 2040 году Швеция намерена получать всю электроэнергию от возобновляемых источников энергии.Крупнейшим источником энергии для Швеции на данный момент является гидроэнергетика, за которой следуют ядерная и ветровая. На долю солнечной энергии приходится менее 1% от общего количества. This is King Carl XVI Gustaf! AKA Fan of Sustainability! Yesterday, he helped out with the instalment of solar panels on the Royal Palace in central Stockholm. 600 units will be placed on the roof, expected to generate more than 10% of the building's energy supply. Awesomeness! pic.twitter.com/fd529Tkchb — Sweden.se (@swedense) 20 квітня 2018 р. Шведский король Карл XVI Густав активно занимается вопросами охраны окружающей среды с 70-х годов ХХ века. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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