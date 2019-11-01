|Посольство Израиля в Украине сегодня возобновит работу
|01.11.2019 11:06
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В пятницу, 1 ноября, посольство Израиля в Украине должно возобновить свою работу на постоянной основе.(function() })();
Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter от 31 октября, передает
«Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе», – сообщили дипломаты.
Напомним, 30 октября Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру, в том числе дипломатической миссии в Украине.
Причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.
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