Сверстники регулярно избивали 12-летнего уроженца Ивано-Франковской области в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области. В очередной раз мальчика избили 17 апреля Скриншот: 47news.ru Соседи сообщили, что ребенок систематически возвращается домой избитым. Ребенок родился в Ивано-Франковской области, из-за чего в школе его дразнят "хохлом" и "изгоем", несмотря на то, что он учится в ней с первого класса.Мать мальчика рассказала изданию, что перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, ее супруг – военнослужащий."Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет", – рассказала женщина.По данным издания, в очередной раз мальчика избили 17 апреля. Его били по голове руками и ногами по голове. В комментарии 47news директор школы Любовь Авдеева заявила: "Давайте не будем раздувать".В Следственном комитете РФ по Ленинградской области сообщили, что организовали проведение доследственной проверки полученного из СМИ сообщения."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в ведомстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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