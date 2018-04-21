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В России школьники избивали мальчика из-за его украинского происхождения
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21.04.2018 00:55
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Сверстники регулярно избивали 12-летнего уроженца Ивано-Франковской
области в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района
Ленинградской области. В очередной раз мальчика избили 17 апреля
Скриншот: 47news.ru Соседи сообщили, что ребенок систематически
возвращается домой избитым. Ребенок родился в Ивано-Франковской
области, из-за чего в школе его дразнят "хохлом" и "изгоем",
несмотря на то, что он учится в ней с первого класса.Мать мальчика
рассказала изданию, что перебралась в Россию девять лет назад,
работает соцработником, ее супруг – военнослужащий."Мы сыну сказали
в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками,
то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я
пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и
выкладывают в интернет", – рассказала женщина.По данным издания, в
очередной раз мальчика избили 17 апреля. Его били по голове руками
и ногами по голове. В комментарии 47news директор школы Любовь
Авдеева заявила: "Давайте не будем раздувать".В Следственном
комитете РФ по Ленинградской области сообщили, что организовали
проведение доследственной проверки полученного из СМИ сообщения."По
результатам проверки будет принято процессуальное решение", –
отметили в ведомстве.
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