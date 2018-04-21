В Запорожье полиция задержала пьяного водителя Mazda-6.

Вечером 19 апреля он сбил 3-х пешеходов и врезался в патрульный автомобиль,передает со ссылкой на .

В 15:30 на улице Чаривной совершил наезд на трех женщин на пешеходном переходе.

Водитель попытался скрыться с места аварии. Патрульные полицейские с места происшествия сообщили об этом в дежурную часть и начали преследование.

Наряд управления полиции охраны заблокировал нарушителя во дворах улицы Пархоменко и остановил его. При этом повредили служебный автомобиль полицейских.

"Установлено, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе ни документов на прав управления автомобилем, ни на транспортное средство", - говорится в сообщении.

На правонарушителя составили 5 административных протоколов. Пострадавшие не получили серьезных травм.

На трассе в Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус Надворная - Ланчин. произошло 19 апреля, рассказала пресс-секретарь Нацполиции региона Мирослава Белдик.

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