|Столичного водителя уволили после публикации в Facebook
|21.04.2018 01:19
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В водителя 445 маршрутки уволили после публикаций видео в сообществе Facebook.
Водитель вез пассажиров на красный свет, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов на странице в Facebook.
"Было опубликовано видео. Водитель записал на видеорегистратор нарушения, выложил его в соцсеть. После этого Департамент обратился к перевозчику, чтобы провели проверку. Факт нарушения подтвердился. Водителя уволили", - сообщили в пресс-службе Сергея Симонова.
Также в Департаменте отметили, что усилят контроль за перевозчиками, чтобы они не рисковали здоровьем и жизнью людей,передает со ссылкой на .
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