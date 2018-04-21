В водителя 445 маршрутки уволили после публикаций видео в сообществе Facebook.

Водитель вез пассажиров на красный свет, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов на странице в Facebook.

"Было опубликовано видео. Водитель записал на видеорегистратор нарушения, выложил его в соцсеть. После этого Департамент обратился к перевозчику, чтобы провели проверку. Факт нарушения подтвердился. Водителя уволили", - сообщили в пресс-службе Сергея Симонова.

Также в Департаменте отметили, что усилят контроль за перевозчиками, чтобы они не рисковали здоровьем и жизнью людей,передает со ссылкой на .

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