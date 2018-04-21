|Собчак из Лондона: Если ты не готов соглашаться, что Путин – Гитлер современности, тебя сразу записывают в "агенты Кремля"
|21.04.2018 01:20
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Вчера ,мы вместе с Владимиром Владимировичем Познером стали участниками дискуссии о российской политике в знаменитом «The spectator». С огорчением должна отметить, что пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды-участники радикализировались , и если ты не готов соглашаться с тем,что Путин это Гитлер Совеременности,то тебя практически сразу записывают в «агенты Кремля». Все это очень грустно,потому что эта черно-белая картина мира приводит к еще большему противостоянию,а главное к понижению уровня дискуссии. Мне много что не нравится в России,но я патриот,и не буду соглашаться со многими мягко говоря «преувеличенными» оценками западных коллег ,когда я вижу ,что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния. Но при этом было интересно ,спасибо The Spectator!Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 19 Апр 2018 в 3:27 PDT
В связи с отравлением в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии между Великобританией и РФ отношения осложнились. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок", и Лондон обвинил в причастности к отравлению Москву.