Ради усиления противостояния с РФ, в Великобритании "сознательно передергиваются" факты, отметила российская журналистка Ксения Собчак. По ее словам, отказ от сравнения президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером чревато обвинениями в связях с Кремлем. Собчак: Пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды Фото: ЕРА "С огорчением должна отметить, что пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды – участники радикализировались, и, если ты не готов соглашаться с тем, что Путин – это Гитлер современности, то тебя практически сразу записывают в "агенты Кремля". Все это очень грустно, потому что эта черно-белая картина мира приводит к еще большему противостоянию, а главное – к понижению уровня дискуссии", – написала онаПо словам журналистки, ей "много что не нравится в России"."Но я патриот, и не буду соглашаться со многими, мягко говоря, "преувеличенными" оценками западных коллег, когда я вижу, что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния", – отметила Собчак.Геолокация указывает, что журналистка писала пост из Лондона. Вчера ,мы вместе с Владимиром Владимировичем Познером стали участниками дискуссии о российской политике в знаменитом «The spectator». С огорчением должна отметить, что пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды-участники радикализировались , и если ты не готов соглашаться с тем,что Путин это Гитлер Совеременности,то тебя практически сразу записывают в «агенты Кремля». Все это очень грустно,потому что эта черно-белая картина мира приводит к еще большему противостоянию,а главное к понижению уровня дискуссии. Мне много что не нравится в России,но я патриот,и не буду соглашаться со многими мягко говоря «преувеличенными» оценками западных коллег ,когда я вижу ,что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния. Но при этом было интересно ,спасибо The Spectator! Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 19 Апр 2018 в 3:27 PDT В связи с отравлением в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии между Великобританией и РФ отношения осложнились. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок", и Лондон обвинил в причастности к отравлению Москву. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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