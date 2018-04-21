руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил, что государство останавливает ядерные и ракетные испытания, а также о том, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает

“Начиная с 21 апреля, КНДР остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет, — цитирует Yonhap сообщение агентства ЦТАК. — Север закроет испытательный ядерный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить обещание прекратить ядерные испытания ”.

Отмечается, что решение было принято в пятницу в ходе пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи.

Как сообщал Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира