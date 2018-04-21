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Пентагон заключил контракт на $1 млрд на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
21.04.2018 01:27
После заявления главы стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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