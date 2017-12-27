Пора возобновлять рубрику «легенды и мифы». Только если раньше отличались в основном жители оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, то сейчас вата (а вата ли? может агенты влияния расконсервировались?) активизировалась по всей Украине. И распускает интересные слухи, пишет со ссылкой на .

В у подруги в АТБ соседка спросила, правда ли, что в Донецке лучше, чем в , что цены ниже, продукты лучше и производство производственнее. Видите ли, соседке другая соседка рассказала, что в «Л-ДНР» правительство лучше.

Истинно вам говорю, всё так и есть! Ув.ватные киевляне! Тем, кто подарит свою квартиру в переселенцу, а сам поедет жить в Луганск или Донецк, оккупанты дарят квартиру еще больших размеров, чемодан денег, колбасу по 2.20 и вкусный пломбир.

А если без шуток, то подруга конечно же просветила наивную женщину, рассказав и про комендантский час, и про мусорные баки, что изготавливают вместо вагонов на стахановском вагоностроительном, и про цены на продукты выше киевских. И самое главное — про сомнительные россиянские продукты(Подруга употребила слово «говняные» по отношению к продуктам).

А в Харькове вата рассказывает, что чтобы въехать в Украину уже не довольно одного электронного пропуска. Нужно еще и флюорографию с собой иметь. Хотел пошутить про анализы, но жизнь оказалась быстрее. В Алчевске некоторые ватники, выезжающие на свободную территориею за колбасой и пенсией, поверили и уже с утра занимают очереди в поликлиниках.

Что с ними будет, когда еще и пальчики начнут катать — страшно представить!

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