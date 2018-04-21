Компромисс между экологами и энергетиками будет найден. Об этом генеральный директор ПАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил на открытии Международного форума "Гидроэнергетика и окружающая среда: устойчивое развитие и сбалансированные решения", который проходил в Новоднестровске. По его мнению, необходимо начать профессиональный разговор между энергетиками и экологами. Для того, чтобы достичь компромисса в вопросах развития гидроэнергетики за сохранение окружающей среды, он предложил отойти от лозунгов и сесть вместе за стол переговоров,передает со ссылкой на .

"Давайте мы сделаем этот пакет документов, первый, который необходим и положим на круглый стол, где соберутся все специалисты под эгидой Национальной академии наук Украины. И тогда это будет профессиональный диалог", - отметил Игорь Сирота.

Руководитель "Укргидроэнерго" также подчеркнул, что состояние гидротехнических сооружений, которые эксплуатирует предприятие, соответствует современным экологическим стандартам и постоянно модернизируется, ведь именно в этом заключается основное требование мировых финансовых организациях, с которыми сотрудничает компания. Он отметил, что экологи часто обвиняют энергетиков, что якобы проекты строительства Каневской и Днестровской ГАЭС это проекты, еще советских времен, однако они не обращают внимание на то, что эти проекты были осовременены и сейчас отвечают всем технологическим и экологическим требованиям.

Руководитель государственного предприятия с оптимизмом смотрит в будущее украинской гидроэнергетики. "Я постоянно говорю своему коллективу, что мы делаем работу не для того, чтобы нас похвалили или нет, мы хотим, чтобы нас оценили через 15-20 лет", - резюмировал Игорь Сирота.

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