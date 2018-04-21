Пуэрториканский боксер Джейсон Соса (20 побед, 4 ничьи и 3 поражения) не оставил надежд на победу с украинским чемпионом во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко, заявив о желании провести реванш с ним, сообщает со ссылкой на AB BOXING NEWS.

“Я надеюсь, что в будущем смогу провести еще один бой с Ломаченко. Он великий воин, наш бой был замечательным опытом для меня, но перед противостоянием с ним я перетренировался, потому что работал над физической подготовкой каждый день. Мысль о том, что предстоит бой с лучшим боксером в мире, вызывает у тебя желание делать те вещи, которых ты раньше никогда не пробовал на тренировках. Если бы я тренировался точно так же, как и раньше, когда я стал чемпионом мира, то бой сложился бы совсем по-другому”, — подчеркнул уроженец Пуэрто-Рико.

Примечательно, что Соса после баталии с украинцем потерпел поражение против кубинца Гамбоа по запискам судей (93:95, 92:96, 94:94).

Добавим также, именно в поединке с Ломаченко пуэрториканец потерял пояс чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

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