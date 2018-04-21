По данным источников британского издания The Daily Telegraph, подозреваемые в покушении на экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля уже вернулись в Россию. Для отравления использовали вещество "Новичок" Фото: ЕРА Группа злоумышленников была выявлена контрразведкой и антитеррористической полицией.Британские следователи считают, что подозреваемые в покушении на Скрипаля уже вернулись в Россию. Их удалось установить после анализа списков пассажиров авиарейсов в Великобританию и из нее.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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