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Участники покушения на Скрипаля связаны с российскими властями – The Daily Telegraph
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21.04.2018 01:43
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По данным источников британского издания The Daily Telegraph,
подозреваемые в покушении на экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля уже вернулись в Россию. Для отравления использовали
вещество "Новичок" Фото: ЕРА Группа злоумышленников была выявлена
контрразведкой и антитеррористической полицией.Британские
следователи считают, что подозреваемые в покушении на Скрипаля уже
вернулись в Россию. Их удалось установить после анализа списков
пассажиров авиарейсов в Великобританию и из нее.66-летнего Скрипаля
и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления 4 марта. Позже оба вышли из
критического состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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