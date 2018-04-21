Форвард итальйського клуба "Кротоне" забил "Ювентусу" шедевральный гол. Взятие ворот очень похоже на удар Роналду в ворота "туринцев",передает со ссылкой на .

Благодаря этому голу, середняк "Серии А" сумел отобрать очки у лидера. Матч завершился со счетом 1: 1.

Предлагаем сравнить оба шедевры в ворота "Юве".

"Кротоне" - "", Сене, 65 'минута матча.

"" - "", Роналду, 64 'минута матча.

Еще один феерический удар "ножницами", вывел "АЭК" Чигринского в конец Кубка Греции.

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