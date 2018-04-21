|Игрок итальянского аутсайдера забил "Ювентусу" в стиле Роналду
|21.04.2018 01:58
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Форвард итальйського клуба "Кротоне" забил "Ювентусу" шедевральный гол. Взятие ворот очень похоже на удар Роналду в ворота "туринцев",передает со ссылкой на .
Благодаря этому голу, середняк "Серии А" сумел отобрать очки у лидера. Матч завершился со счетом 1: 1.
Предлагаем сравнить оба шедевры в ворота "Юве".
"Кротоне" - "", Сене, 65 'минута матча.
"" - "", Роналду, 64 'минута матча.
Еще один феерический удар "ножницами", вывел "АЭК" Чигринского в конец Кубка Греции.
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