Президент США Дональд Трамп назвал "большим прогрессом" отказ властей КНДР от ракетных запусков. Трамп: Ждем нашего саммита Фото: EPA "Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем нашего саммита", – написал он. North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 квітня 2018 р. До этого руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает полигон Пунгери на севере страны.Трамп информировал, что встреча с Ким Чен Ыном может пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки трамп кндр ядерные испытания сша Теги: мир