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Трамп о прекращении ядерных испытаний КНДР: Очень хорошая новость
21.04.2018 01:59
Президент США Дональд Трамп назвал "большим прогрессом" отказ властей КНДР от ракетных запусков. Трамп: Ждем нашего саммита Фото: EPA "Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем нашего саммита", – написал он.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 квітня 2018 р.
До этого руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает полигон Пунгери на севере страны.Трамп информировал, что встреча с Ким Чен Ыном может пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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