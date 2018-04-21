|Трамп о прекращении ядерных испытаний КНДР: Очень хорошая новость
|21.04.2018 01:59
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North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 квітня 2018 р.
До этого руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает полигон Пунгери на севере страны.Трамп информировал, что встреча с Ким Чен Ыном может пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США.
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