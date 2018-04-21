|Порошенко предлагает ВР предусмотреть лишение гражданства за участие в "выборах" в Крыму
|21.04.2018 02:13
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Глава государства предлагает парламенту предусмотреть лишение украинского гражданства за участие в "выборах" в аннексированной Россией Крыму. Об этом свидетельствует текст законопроекта № 8297 "О внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений", передает со ссылкой на .
"Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", - указано в пояснительной записке.
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