Мексиканская полиция сообщила, что в городе Леон-де-лос-Альдама (штат Гуанахауто) был похищен кубок футбольной Лиги Европы, однако органам правопорядка удалось в кратчайшие сроки вернуть трофей. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter местной прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры штата отмечает, что кубок был украден из транспортного средства во время презентационного мероприятия. Подробности инцидента не разглашаются.

Финальный матч Лиги Европы текущего сезона пройдет 16 мая во французском Лионе. 26 апреля пройдут первые полуфинальные встречи турнира: “Арсенал” (Англия) — “Атлетико” (Испания) и “Зальцбург” (Австрия) — “Марсель” (Франция).

Как сообщал 68-летний учитель “Арсенала” Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона 2017/18 годов.

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