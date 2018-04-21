Людям в зоне конфликта на Донбассе негде жить, отметили представители ООН. Конфликт на Донбассе начался в 2014 году Фото: ЕРА "Людям в зоне конфликта негде жить – по меньшей мере 40 тыс. домов разрушено, а денег на аренду и оплату услуг практически нет", – говорится в твите.В ООН подчеркнули, что "еле сводят концы с концами" 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). #Украина: людям в зоне конфликта негде жить - по меньшей мере 40 000 домов разрушено, а денег на аренду и оплату услуг практически нет. 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) едва сводят концы с концами pic.twitter.com/deSwd5Wt3a — ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г. Количество ВПЛ в Украине составляет, по данным ООН, 1,6 млн человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Министерства социальной политики Украины на 16 апреля, в Украине было зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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