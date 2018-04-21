|На Донбассе разрушено не менее 40 тыс. домов – ООН
|21.04.2018 02:31
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#Украина: людям в зоне конфликта негде жить - по меньшей мере 40 000 домов разрушено, а денег на аренду и оплату услуг практически нет. 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) едва сводят концы с концами pic.twitter.com/deSwd5Wt3a— ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.
Количество ВПЛ в Украине составляет, по данным ООН, 1,6 млн человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Министерства социальной политики Украины на 16 апреля, в Украине было зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев.
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