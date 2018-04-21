Лондонский "" нашел нового тренра на следующий сезон. Новым руководителем команды станет экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике.

"По информации The Independent, француза сменит на этом посту прежний учитель каталонской" Барселоны "Луис Энрике. Как утверждает газета, испанский тренер находится в хороших личных отношениях со спортивным директором" канониров ", вместе с которым работал еще в" Барселоне ". По данным британского издания, Энрике уже провел предварительные переговоры с руководством лондонского клуба ", - передает со ссылкой на .

Сегодня главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

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