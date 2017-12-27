Еженедельно в Украине регистрируется 1366 компании, а закрывается 419

В связи с тем, что Порошенко подписал приказ о налогообложении ФЛП, за первые несколько месяцев 2017 было закрыто более 300 000 ФОТ, а открылось только 50 000. В апреле этот процесс прекратился, - сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot .

Больше компаний работает в Киевской, Днепропетровской и Одесской области. Наименее активные - Тернопольская, Сумская и Черновицкая область.

Наиболее популярные виды бизнеса - оптовая торговля, деятельность общественных организаций и сельское хозяйство.

146680 Украинские компании имеют налоговый долг, это около 14% от общего количества. Лидер по неуплате налогов - Киевская область, на втором месте - Донецка и Днепропетровска.