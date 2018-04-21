Испытание хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльской АЭС начнется в декабре, отметил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук. Новый саркофаг над ЧАЭС должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года Фото: EPA По его словам, испытание хранилища отработанного ядерного топлива начнется в декабре.Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года. Сооружение нового саркофага над ЧАЭС завершилось в ноябре 2016 года. Объект должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года, но сроки сдвинули на конец мая 2018-го. Это объяснялось проблемами у французской компании-подрядчика Novarka. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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