Испытание хранилища отработанного ядерного топлива на территории
Чернобыльской АЭС начнется в декабре, отметил глава
Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий
Петрук. Новый саркофаг над ЧАЭС должны были ввести в эксплуатацию в
ноябре 2017 года Фото: EPA По его словам, испытание хранилища
отработанного ядерного топлива начнется в декабре.Авария на
Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986
года. Сооружение нового саркофага над ЧАЭС завершилось в
ноябре 2016 года. Объект должны были ввести в эксплуатацию в ноябре
2017 года, но сроки сдвинули на конец мая 2018-го. Это объяснялось
проблемами у французской компании-подрядчика Novarka.
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