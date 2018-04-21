20 апреля в Левобережном районе Мариуполя Донецкой области в частном доме было найдено два трупа - 91-летней женщины и 65-летнего мужчины.

Умершие - тетя и племянник, последний долгое время ухаживал за пенсионеркой. Мужчина убил тетю и покончил с собой, сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на .

"Эксперты обнаружили на теле 91-летней женщины огнестрельное ранение, а смерть 65-летнего мужчины наступила от удара ножом. Орудие, причиненное смертельные повреждения находились рядом с телами. Умершие - тетя и племянник, последний долгое время ухаживал за пенсионеркой", - сообщили правоохранители.

По предварительной информации, между родственниками вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в свою подопечную. Затем с помощью ножа и сам наложил на себя руки.

Обстоятельства происшествия выясняются. Открыто уголовное производство.

В поселке Драбов Черкасской области 33-летний мужчина нанес ножевой удар в сердце 56-летней местной жительнице. Она является тетей его сожительницы. В день убийства хозяйка заявила, что планирует продать свое жилье.

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