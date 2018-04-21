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Украине следует деполитизировать формирование цен на энергоресурсы – МВФ
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21.04.2018 03:02
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Деполитизация экономических моментов является важной частью
сотрудничества Украины с МВФ, заявил представитель Международного
валютного фонда Пол Томсен. В 2018 году НБУ ожидает от МВФ около $2
млрд Фото: ЕРА "Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь
стали политическим вопросом. Мы считаем критически важным, чтобы
Украина вернулась на путь деполитизации решений относительно цен на
энергоресурсы", – сказал он.Томсен подчеркнул, что
деполитизация является важной частью сотрудничества Украины с МВФ.В
Национальном банке Украины (НБУ) ожидают, что в 2018 году МВФ
предоставит Украине около $2 млрд. Прогнозируется также, что
правительство получит кредиты от Евросоюза и Всемирного
банка.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ
подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен
выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа
экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8
марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный
валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими
властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в
Украину с целью пересмотра и предоставления следующего
транша.Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил 17
апреля, что Украина может получить очередной
транш от МВФ в размере $2 млрд в мае-июне 2018 года.Он заявлял
в марте, что Украина, возможно, не будет инициировать
новую программу сотрудничества с МВФ после окончания текущей.
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