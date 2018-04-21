Деполитизация экономических моментов является важной частью сотрудничества Украины с МВФ, заявил представитель Международного валютного фонда Пол Томсен. В 2018 году НБУ ожидает от МВФ около $2 млрд Фото: ЕРА "Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом. Мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений относительно цен на энергоресурсы", – сказал он.Томсен подчеркнул, что деполитизация является важной частью сотрудничества Украины с МВФ.В Национальном банке Украины (НБУ) ожидают, что в 2018 году МВФ предоставит Украине около $2 млрд. Прогнозируется также, что правительство получит кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша.Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил 17 апреля, что Украина может получить очередной транш от МВФ в размере $2 млрд в мае-июне 2018 года.Он заявлял в марте, что Украина, возможно, не будет инициировать новую программу сотрудничества с МВФ после окончания текущей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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