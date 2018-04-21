|Парламент Великобритании создал группу для борьбы с российским влиянием
|21.04.2018 03:08
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Британские депутаты создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в выборы и и дезинформационных кампаниях РФ, чтобы понять масштабы влияния Москвы. Об этом сообщает со ссылкой на AP.
Новая координационная группа будет объединять руководителей нескольких влиятельных комитетов парламента Великобритании, в том числе тех, кто контролирует иностранные дела и оборону.
“Поскольку опасения относительно российского негативного влияния растут, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина”, — отметил председатель группы депутат от консерваторов Том Тугендхат.
Он добавил, что Британия должна следовать за Соединенными Штатами во введении санкций против российских олигархов и государственных служащих, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщал британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.