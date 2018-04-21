На Ровенском полигоне прошел последний этап подготовки танкового подразделения к международным соревнованиям Strong Europe Tank Challenge.

В прошлом году Украина дебютировала в соревнованиях на территории Германии, передает со ссылкой на .

Танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригадибув представлен модернизированными танками Т-64БВ.

Сумел завоевать 5 место из 6, обойдя команду Польши, выступавшая на новейших танках Leopard 2A5.

В этом году борьба между танковыми подразделениями во время международных танковых соревнований "Сильная Европа" ожидается еще ожесточеннее, ведь к участию в мероприятии, кроме Украины, заявлено уже восемь стран.

Украина снова будет представлять танковый взвод 14 омбр, победивший в соревнованиях на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины. В этом году украинцы будут выступать на танках Т-84 "Оплот", прошедшие ремонт и модернизацию на pаводе им. Малышева.

По сравнению с предыдущими моделями Т-64БВ, они уже имеют реверсную трансмиссию, позволяет во время маневра двигаться на большой скорости, как вперед, так и назад. Заменены элементы системы управления огнем, установлено довольно новые прицелы для наводчика с тепловизором, GPS. А для командира танка - новый прибор, который позволяет ему при необходимости брать управление огнем на себя. Также танки комплектуются американскими радиостанциями Harris.

В сентябре прошлого года на полигоне 1 отдельной танковой бригады на Черниговщине прошли соревнования за звание лучшего танкового взвода . Участие в соревнованиях принимают лучшие взвода Сухопутных войск, Военно-морских сил и высокомобильных десантных войск .. Как и в прошлом лучший взвод обещают отправить на Strong Europe Tank Challenge. Также танкистов ждет денежное вознаграждение - 100 тыс. Грн за 1-е место. 60 и 40 тыс. - за 2-е и 3-е места соответственно.

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