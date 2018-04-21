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В Киеве появились 23 новых улицы и переулка
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21.04.2018 03:18
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Согласно решению Киевского городского совета, в Голосеевском районе
столицы будут располагаться улицы имени пианиста Святослава Рихтера
и археолога Бориса Мозолевского. В Оболонском районе – инженера
Аманда Струве и последнего президента УНР в изгнании Николая
Плавьюка. В Святошинском районе – общественного деятеля Николая
Богуславского и писателя Николая Носова. Названия улиц утвердили 19
апреля на заседании Киевсовета Фото: kmr.gov.ua Согласно решению, в
Голосеевском районе появятся улицы имени пианиста Святослава
Рихтера, археолога Бориса Мозолевского, поэта-футуриста Михайля
Семенко, историка Натальи Полонской-Василенко, педагога Омеляна
Поповича, переводчика Пилипа Морачевского, а также Святоджерельная
и Пантелеймоновская улицы.В Оболонском районе теперь будет улица
инженера Аманда Струве, последнего президента УНР в изгнании
Николая Плавьюка, Семьи Костюков, историка Ореста Субтельного,
генерала армии УНР Якова Гандзюка, писательницы Ганны Барвинок.В
Святошинском районе назвали улицы в честь языковедов Елены Курило и
Олексы Синявского, общественного деятеля Николая Богуславского,
писателя-переводчика Антония Новосельского, автора "Незнайки"
Николая Носова и историка Михаила Рыбакова.Переулок режиссера Дзиги
Вертова и улица писателя Юрия Липы появятся в Днепровском районе, а
в Соломенском районе будет улица писателя Аттилы Могильного.Кроме
того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина
Отаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить имя
историка Валентина Отамановского.
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