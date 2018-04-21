Согласно решению Киевского городского совета, в Голосеевском районе столицы будут располагаться улицы имени пианиста Святослава Рихтера и археолога Бориса Мозолевского. В Оболонском районе – инженера Аманда Струве и последнего президента УНР в изгнании Николая Плавьюка. В Святошинском районе – общественного деятеля Николая Богуславского и писателя Николая Носова. Названия улиц утвердили 19 апреля на заседании Киевсовета Фото: kmr.gov.ua Согласно решению, в Голосеевском районе появятся улицы имени пианиста Святослава Рихтера, археолога Бориса Мозолевского, поэта-футуриста Михайля Семенко, историка Натальи Полонской-Василенко, педагога Омеляна Поповича, переводчика Пилипа Морачевского, а также Святоджерельная и Пантелеймоновская улицы.В Оболонском районе теперь будет улица инженера Аманда Струве, последнего президента УНР в изгнании Николая Плавьюка, Семьи Костюков, историка Ореста Субтельного, генерала армии УНР Якова Гандзюка, писательницы Ганны Барвинок.В Святошинском районе назвали улицы в честь языковедов Елены Курило и Олексы Синявского, общественного деятеля Николая Богуславского, писателя-переводчика Антония Новосельского, автора "Незнайки" Николая Носова и историка Михаила Рыбакова.Переулок режиссера Дзиги Вертова и улица писателя Юрия Липы появятся в Днепровском районе, а в Соломенском районе будет улица писателя Аттилы Могильного.Кроме того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить имя историка Валентина Отамановского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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