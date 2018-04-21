Россия распространяет противоречивые заявления о химической атаке в сирийской Думе, говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства, передает

Эти заявления противоречат тем фактам, которые удалось собрать Парижу, утверждают французские дипломаты.

Официальный Париж заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не имеют доступа к месту химической атаки. Это, по мнению МИД Франции, может свидетельствовать о попытке скрыть доказательства использования химического оружия. “Полный, немедленный и беспрепятственный доступ должен быть предоставлен группе ОЗХО, на чем мы всегда и настаивали”, — говорится в заявлении.

МИД Франции отметил, что на протяжении только периода, в который эксперты ОЗХО не имеют доступа к месту атаки, российские власти распространяют “противоречивые” заявления и версии произошедшего. “В один отличный день говорится, что химическая нападение не состоялась, на следующий день она списывается на действия вооруженных групп, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции. Не беспокойтесь о последовательности заявлений или правде, потому что речь идет о попытке посеять сомнения и путаницу”, — говорится в заявлении.

Сама Франция уверена в причастности к химической атаке сил официального Дамаска. Это, подчеркивает внешнеполитическое ведомство, связано с комплексом собранных французскими специалистами доказательств. В частности, Франция убедилась в подлинности фото- и видеосвидетельств атаки и показаний очевидцев. Кроме того, факт применения химического оружия зафиксировали и многочисленные неправительственные гуманитарные организации. В конце заявления МИД Франции дал ссылку на отчет, подготовленный французскими специалистами, в котором содержатся имеющиеся доказательства причастности Москвы и Дамаска к химатаке.

Как сообщал в районе химической атаки близко от города Дума в Сирии зафиксирован автомобиль с логотипом Организации Объединенных Наций.

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