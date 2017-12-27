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Окружной админсуд Киева получил иск Саакашвили к миграционной службе Украины
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27.12.2017 15:10
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили просит Окружной
административный суд Киева заставить Государственную миграционную
службу рассмотреть документы, необходимые для признания его
беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Суд
рассматривает вопрос об открытии производства по делу Фото:
Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook Саакашвили
просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС
относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении
документов для решения вопроса о признании политика в определенные
законодательством сроки беженцем или лицом, нуждающемся в
дополнительной защите.Истец также просит суд обязать миграционную
службу рассмотреть и жалобу, и сообщения.Отмечается, что суд
рассматривает вопрос об открытии производства по делу.В Окружном
админсуде Киева также отказали Саакашвили в открытии производства
по иску к Министерству юстиции Украины и прокуратуре города
Киева."Истец просил признать противоправными действия Минюста
относительно принятия к рассмотрению "ходатайства о розыске,
заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича"
Главной прокуратуры министерства юстиции Грузии, а также просил
признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на
основании соответствующего ходатайства", – говорится в
сообщении пресс-службы.Саакашвили получил украинское
гражданство в мае 2015 года.В июле 2017 года, когда Саакашвили
находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал
приказ о потере им гражданства на основании недостоверных
данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности,
Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные
производства. 10 сентября Саакашвили вместе с
соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через
пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской
области признал его виновным в незаконном
пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400
грн. Защита политика обжаловала решение.11
сентября адвокат Саакашвили обратился в
Государственную миграционную службу с прошением о
предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник
сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение
суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже
направлял в Киев несколько официальных запросов по этому
поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани,
Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015
годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной
защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял
генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко заявил,
что Государственная миграционная служба Украины
отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище.
"Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без
гражданства. – )", – сказал Луценко.
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