Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили просит Окружной административный суд Киева заставить Государственную миграционную службу рассмотреть документы, необходимые для признания его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Суд рассматривает вопрос об открытии производства по делу Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook Саакашвили просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании политика в определенные законодательством сроки беженцем или лицом, нуждающемся в дополнительной защите.Истец также просит суд обязать миграционную службу рассмотреть и жалобу, и сообщения.Отмечается, что суд рассматривает вопрос об открытии производства по делу.В Окружном админсуде Киева также отказали Саакашвили в открытии производства по иску к Министерству юстиции Украины и прокуратуре города Киева."Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению "ходатайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича" Главной прокуратуры министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на основании соответствующего ходатайства", – говорится в сообщении пресс-службы.Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года.В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400 грн. Защита политика обжаловала решение.11 сентября адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище. "Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без гражданства. – )", – сказал Луценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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