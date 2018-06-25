Мэр Днепра написал открытое письмо президенту Украины

"Днепр остается единственным городом-миллионником не только в Украине, но и в мире, не имеет собственного эффективного аэропорта. Взлетная полоса аэропорта - в крайне неудовлетворительном состоянии, а терминал не отвечает требованиям времени. Без доступного воздушного сообщения Днепр находится в ловушке советского наследия как "закрытый город". Сейчас стоимость перелета может выходить за пределы здравого смысла. Наш город действительно не почувствовало преимуществ безвизового режима с Европейским Союзом. Отсутствие воздушных ворот не компенсируется ни железнодорожным, ни водным или аземним сообщением " , - отмечает Филатов.

Мэр Днепра отмечает, что вопрос Днепровского аэропорта стоит того, чтобы быть на одном уровне со строительством новых дорог, магистралей, обновлением инфраструктуры в целом, и, как и столица и другие областные центры страны, город Днепр должно иметь собственный легкий хаб.

"Бюджет одного города - даже с учетом достижений децентрализации - не в состоянии самостоятельно реализовать такой масштабный проект. В стране есть по крайней мере один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством. Со своей стороны мы готовы всячески помогать такой синергии. Поэтому, господин Президент, от имени всей территориальной общины обращаюсь к Вам с просьбой повлиять на ситуацию. Мы понимаем, что для того, чтобы вопрос Днепровского аэропорта сдвинулось с места, сверхважная наличие именно политической воли " , - ито овуе Борис Филатов.

Напомним, в марте 2018 мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что готовится строительство нового международного аэропорта в городе .