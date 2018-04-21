Мексиканский суд запретил в четверг продажу в стране кукол Барби в образе мексиканской художницы Фриды Кало. Об этом сообщил телеканал teleSUR, информирует

По словам адвоката потомков художницы Пабло Сангри, решение суда доказывает, что права на образ Кало принадлежат исключительно ее семье. “Я рада, так как считаю, что правосудие восторжествовало. Мы, семья Кало, являются теми, кому принадлежат права на все это”, — заявила племянница художницы Мара Ромеро Пинеда.

Постановление вступит в силу на всей территории Мексики, однако Mattel может его обжаловать. По данным телеканала, подобный иск представители семьи Кало намерены подать в США.

Кукла, вдохновленная образом мексиканской художницы была представлена ​​Mattel накануне Международного женского дня. Кроме Кало, в линейку под названием “Вдохновляющие женщины” вошли куклы, прототипами которых стали летчица Амелия Эрхарт и математик Кэтрин Джонсон. Уникальная серия игрушек была направлена ​​в чествование современных ролевых моделей женщин в обществе.

Как сообщал полиция в Мексике оперативно разыскала украденный трофей футбольной Лиги Европы.

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