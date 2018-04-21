68% процентов рынка лекарственных препаратов в РФ завозят из-за границы, отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По данным Володина, фармацевтические компании США ежегодно зарабатывают в РФ около $800 млн Фото: ЕРА По его словам, "68% процентов рынка лекарственных препаратов в РФ – импорт", что ежегодно приносит фармацевтическим компаниям США около $800 млн прибыли.До этого глава минздрава РФ Вероника Скворцова отмечала, что страна пока не может полностью отказаться от западных медикаментов.17 апреля Володин говорил, что законопроект об ответных санкциях не коснется 90 из 1019 американских препаратов, которые поставляют в страну. Также он предложил ввести уголовную ответственность за исполнение ограничительных мер США на территории России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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