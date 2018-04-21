Вечером 19 апреля в Ивано-Франковске священник УГКЦ 43-летний Сергей Бусел из Калуша устроил , пытаясь скрыться от полиции.

Находясь за рулем автомобиля , он проигнорировал требование правоохранителей об остановке, после чего несколько патрульных экипажей начали его преследование,передает со ссылкой на .

Убежать священнослужителю не удалось, и на пересечении улицы Галицкой и Калужского шоссе он врезался в грузовик. Священник был пьян, Драгер показал 1,19 промилле алкоголя в крови.

В результате пострадала женщина, которая находилась с Буселом в машине. Известно, что Бусел проходит пастырскую практику в калушской церкви Святого Архистратига Михаила.

В Лубнах на Полтавщине полицейские устроили погоню за пьяным священиком. Преследование продолжалось недолго. Отец врезался в бордюр у полицейского участка.

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